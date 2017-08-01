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08:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровск присоединится к марафону «Мосты Владивостока»

Бегуны со всей планеты пробегут по мостам столицы Приморья ради удовольствия, интереса, медалей и миллиона рублей.

Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Второй международный марафон стартует во Владивостоке 23 сентября. Маршрут марафона будет построен по достопримечательностям краевого центра — по мостам через Золотой Рог и Босфор Восточный, также он пройдет по другим заметным городским местам.

На сегодня для участия в забеге кроме, российских бегунов, зарегистрировались жители Польши, Республики Корея, Японии, Китая, Латвии и США. Причем, иностранцы собираются бежать самую протяженную дистанцию — 42,2 км. Что касается географии российской, то во Владивосток на марафон собираются приехать бегуны из Хабаровского края, Москвы, Амурской области, Новосибирской, Кировской, Свердловской областей, Сахалина и Камчатки, ЕАО.

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