Хабаровск присоединится к марафону «Мосты Владивостока»

Второй международный марафон стартует во Владивостоке 23 сентября. Маршрут марафона будет построен по достопримечательностям краевого центра — по мостам через Золотой Рог и Босфор Восточный, также он пройдет по другим заметным городским местам.

На сегодня для участия в забеге кроме, российских бегунов, зарегистрировались жители Польши, Республики Корея, Японии, Китая, Латвии и США. Причем, иностранцы собираются бежать самую протяженную дистанцию — 42,2 км. Что касается географии российской, то во Владивосток на марафон собираются приехать бегуны из Хабаровского края, Москвы, Амурской области, Новосибирской, Кировской, Свердловской областей, Сахалина и Камчатки, ЕАО.