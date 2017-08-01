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08:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Гибкие и горячие: во Владивостоке выбрали новых девочек в группу поддержки ХК «Адмирал»

Фоторепортаж.

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Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Одиннадцать гибких и пластичных красавиц от 16 до 27 лет прошли кастинг в группу поддержки хоккейного клуба «Адмирал» в понедельник, 31 июля, сообщает ИА PrimaMedia. Из них лучше всех справились с четырьмя заданиями и успешно прошли отбор — 9. В скором времени «Адмиралочки» приступят к тренировкам.

— Все девушки подготовились хорошо: пластично двигались под музыку, у всех есть растяжка. Претенденткам необходимо было пройти четыре этапа: знакомство, импровизация, домашняя заготовка и растяжка. Домашняя заготовка заключалась в танцевальном номере под свою музыку длиной в минуту, — рассказала бывший руководитель и хореограф группы поддержки хоккейного клуба «Адмирал» Валерия Белоусова. На данный момент Валерия переехала жить в другой город и передала свои полномочия Виктории Верхуш.

Кастинг в группу поддержки проводится ежегодно летом. Предыдущий был в августе 2016 года, по его итогам отбор успешно прошли девять девушек из 20.

— В первые два года кастинги проводились очень часто. В этом году многие не смогли прийти в назначенный день, попросили провести его через месяц. Но в этом году кастинг устраивать больше не будем.

Уходят девочки из группы поддержки по разным причинам. Одни заканчивают учебу, другие переезжают в другой город, а кто-то и вовсе выходит замуж за хоккеистов, — добавила Валерия.

Отметим, что за четырехлетнюю историю «Адмирала» две девушки обрели свое счастье и теперь являются женами хоккеистов.

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