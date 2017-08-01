В Приморье туристы восемь часов не могли пройти российскую границу

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«Русская граница работает крайне медленно, китайскую при этом прошли за 30 минут и это с учетом ожидания в очереди. Русские что-то выискивали, работали как “черепахи”. Мы ехали с дочкой, ей 4 года. На российской территории продают одни конфеты и шоколад. Ребенок уже не мог их есть, началась аллергия. В итоге прошли русскую границу в 21.40, а в очередь встали в 15.05. Домой приехали в 00.50! — возмущается в социальных сетях путешественница».

Отметим, что на таможню одновременно проходили туристы из 25 автобусов, при этом люди и турфирмы о том, что будет такая «давка», не знали, их никто не предупреждал.

Как сообщили в пресс-службе ФТС «Дальневосточное таможенное управление», в связи с празднованием в КНР дня Национально-освободительной армии Китая некоторые пункты пропуска 1 августа не работают, в число этих пунктов вошли и МАПП «Краскино» и ДАПП «Марково». Стоит отметить, что эта информация была размещена на сайте «Дальневосточного таможенного управления» 28 августа, то есть, по сути, за трое суток до инцидента.