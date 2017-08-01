Мощный тропический ливень залил центральные улицы Екатеринбурга
Синоптики накануне делали штормовое предупреждение.
Синоптики накануне делали штормовое предупреждение.
Мощный тропический ливень с утра обрушился на Екатеринбург и уже по традиции подтопил центральные улицы уральской столицы, сообщает 1 августа корреспондент «АиФ-Урал».
Сейчас многие перекрестки в городе в воде, пешеходы испытывают неудобства с передвижением. Образовались пробки. Между тем дождь будет идти в Екатеринбурге весь день, так что расслабляться свердловчанам не стоит.
Спасатели еще накануне предупреждали уральцев о непогоде. Они выпустили штормовое предупреждение о надвигающихся на регион сильных дождях, граде и шквалистом ветре. По данным спасателей, подразделения МЧС и
Несмотря на дожди и ливни, в Екатеринбурге сохраняется комфортная теплая погода. Столбик термометра показывает двадцать градусов.