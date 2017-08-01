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08:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мощный тропический ливень залил центральные улицы Екатеринбурга

Синоптики накануне делали штормовое предупреждение.

Источник: ГУ МЧС РФ

Мощный тропический ливень с утра обрушился на Екатеринбург и уже по традиции подтопил центральные улицы уральской столицы, сообщает 1 августа корреспондент «АиФ-Урал».

Сейчас многие перекрестки в городе в воде, пешеходы испытывают неудобства с передвижением. Образовались пробки. Между тем дождь будет идти в Екатеринбурге весь день, так что расслабляться свердловчанам не стоит.

Спасатели еще накануне предупреждали уральцев о непогоде. Они выпустили штормовое предупреждение о надвигающихся на регион сильных дождях, граде и шквалистом ветре. По данным спасателей, подразделения МЧС и аварийно-восстановительные бригады в муниципалитетах были еще вчера приведены в режим повышенной готовности.

Несмотря на дожди и ливни, в Екатеринбурге сохраняется комфортная теплая погода. Столбик термометра показывает двадцать градусов.

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