Мощный тропический ливень залил центральные улицы Екатеринбурга

Источник: ГУ МЧС РФ

Мощный тропический ливень с утра обрушился на Екатеринбург и уже по традиции подтопил центральные улицы уральской столицы, сообщает 1 августа корреспондент «АиФ-Урал».

Сейчас многие перекрестки в городе в воде, пешеходы испытывают неудобства с передвижением. Образовались пробки. Между тем дождь будет идти в Екатеринбурге весь день, так что расслабляться свердловчанам не стоит.

Спасатели еще накануне предупреждали уральцев о непогоде. Они выпустили штормовое предупреждение о надвигающихся на регион сильных дождях, граде и шквалистом ветре. По данным спасателей, подразделения МЧС и аварийно-восстановительные бригады в муниципалитетах были еще вчера приведены в режим повышенной готовности.