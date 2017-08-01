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08:20 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области 28 человек заболели клещевым энцефалитом

В Челябинской области зарегистрировано уже 28 человек, заболевших клещевым энцефалитом.

Источник: РИА "Новости"

Все пострадавшие были не привиты. Клещевым боррелиозом заболели 29 южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, всего в этом году от укуса клещей пострадали 18 тысяч 640 пострадавших от укуса клещей, из них 4 тысячи 127 детей. За аналогичный период прошлого года пострадали 13043 человека, в том числе 2783 ребёнка. За последнюю неделю пострадало 513 жителей.

В лабораториях области исследовано 5750 клещей, из них 2,8% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 21,2% — возбудителями боррелиоза.

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