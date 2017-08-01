В Челябинской области 28 человек заболели клещевым энцефалитом

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, всего в этом году от укуса клещей пострадали 18 тысяч 640 пострадавших от укуса клещей, из них 4 тысячи 127 детей. За аналогичный период прошлого года пострадали 13043 человека, в том числе 2783 ребёнка. За последнюю неделю пострадало 513 жителей.