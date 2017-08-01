В Челябинской области 28 человек заболели клещевым энцефалитом
В Челябинской области зарегистрировано уже 28 человек, заболевших клещевым энцефалитом.
В Челябинской области зарегистрировано уже 28 человек, заболевших клещевым энцефалитом.
Все пострадавшие были не привиты. Клещевым боррелиозом заболели 29 южноуральцев.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В лабораториях области исследовано 5750 клещей, из них 2,8% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 21,2% — возбудителями боррелиоза.