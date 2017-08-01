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08:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Роспотребнадзор: первые результаты проб воды в Тургояке

Исследования воды в Тургояке не прояснили причину появления у некоторых отдыхающих сыпи после купания. Роспотребнадзор опубликовал данные о дополнительных лабораторных анализах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Пробы брали на городском пляже и на базе отдыха «Лесная поляна», откуда поступали жалобы. Специалисты изучили образцы, согласно их результатам, все показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Однако, по данным миасской мэрии, исследования воды на этом не закончены. Пробы вновь отправили в лабораторию, чтобы проверить уже по иным показателям.

Напомним, сообщения о резком раздражении кожи после выхода из воды появились в социальных сетях на прошлой неделе. Некоторые пострадавшие рассказали, им поставили диагноз «церкариоз» — то есть зуд купальщика, также в прессе высказывались предположения, что реакцию могла вызвать пыльца, попавшая в озеро или водная крапива. Администрация городского округа на некоторых пляжах установила аншлаги, запрещающие купание.

Дарья Блинова.

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