Роспотребнадзор: первые результаты проб воды в Тургояке

Пробы брали на городском пляже и на базе отдыха «Лесная поляна», откуда поступали жалобы. Специалисты изучили образцы, согласно их результатам, все показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Однако, по данным миасской мэрии, исследования воды на этом не закончены. Пробы вновь отправили в лабораторию, чтобы проверить уже по иным показателям.