Роспотребнадзор: первые результаты проб воды в Тургояке

Пробы брали на городском пляже и на базе отдыха «Лесная поляна», откуда поступали жалобы. Специалисты изучили образцы, согласно их результатам, все показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Однако, по данным миасской мэрии, исследования воды на этом не закончены. Пробы вновь отправили в лабораторию, чтобы проверить уже по иным показателям.
Напомним, сообщения о резком раздражении кожи после выхода из воды появились в социальных сетях на прошлой неделе. Некоторые пострадавшие рассказали, им поставили диагноз «церкариоз» — то есть зуд купальщика, также в прессе высказывались предположения, что реакцию могла вызвать пыльца, попавшая в озеро или водная крапива. Администрация городского округа на некоторых пляжах установила аншлаги, запрещающие купание.