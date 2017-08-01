В Уфе нашлась пенсионерка, страдающая провалами памяти

Вчера вечером, 31 июля, около 18.30 часов, в Уфе пропала пожилая женщина: бабушка села на автобус, но забыла, куда ей нужно ехать и где находится ее дом. Пенсионерка страдает провалами в памяти: она не помнила даже своего имени. К счастью, благодаря внимательным пассажирам автобуса бабушке в тот же вечер помогли вернуться домой.