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08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе нашлась пенсионерка, страдающая провалами памяти

Пожила женщина пропала вчера, 31 июля.

Вчера вечером, 31 июля, около 18.30 часов, в Уфе пропала пожилая женщина: бабушка села на автобус, но забыла, куда ей нужно ехать и где находится ее дом. Пенсионерка страдает провалами в памяти: она не помнила даже своего имени. К счастью, благодаря внимательным пассажирам автобуса бабушке в тот же вечер помогли вернуться домой.

— Благодаря неравнодушному молодому человек бабушка нашлась, спасибо большое, — сообщили в соцсетях очевидцы. — Пенсионерка оказалась его соседкой. Кондуктор передал бабушку внуку, все обошлось хорошо!

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