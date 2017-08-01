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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

По просьбе уфимки снесли незаконно возведенный павильон

Лавку с фруктами закрыли в Сипайлово.

По просьбе жительницы уфимского Сипайлово муниципальные работники снесли незаконно возведенный ларек по продаже фруктов. С жалобой она обратилась в администрацию района через соцсети.

— У нас во дворе появилась стихийная торговая палатка с фруктами. Примите меры! Доверия к этим продавцам нет, фрукты там несвежие. Каждый день после закрытия там мусор остается, — написала уфимка.

После проверки оказалось, что фруктовая лавка работала без правоустанавливающих документов. В итоге злополучный киоск увезли с территории двора.

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