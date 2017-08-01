По просьбе уфимки снесли незаконно возведенный павильон

По просьбе жительницы уфимского Сипайлово муниципальные работники снесли незаконно возведенный ларек по продаже фруктов. С жалобой она обратилась в администрацию района через соцсети.

— У нас во дворе появилась стихийная торговая палатка с фруктами. Примите меры! Доверия к этим продавцам нет, фрукты там несвежие. Каждый день после закрытия там мусор остается, — написала уфимка.