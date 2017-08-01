Ночной забег на 9999 м пройдет под Гродно

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Любителям бега и здорового образа жизни 5 августа предлагают испытать себя в одном из самых необычных забегов в Беларуси. Протяженность основной дистанции Гродненской ночной десятки — 9 999 м. Проложена трасса по склонам горнолыжного комплекса рядом с деревней Коробчицы Гродненского района. Впервые забег прошел в июле 2016 года, и он так понравился участникам, что решено сделать турнир постоянным.

«Фишка его, как теперь принято говорить, не только в том, что проводится забег в ночное, согласитесь, не в самое привычное для бега время. Трасса здесь кроссовая, проложена по пересеченной местности на склонах рукотворной горы горнолыжного комплекса. Немало на ней подъемов и спусков, общий перепад высот — свыше 40 м», — отметил Олег Андрейчик. По его словам, ожидается не менее 200 участников. Присоединиться к пробегу может каждый желающий.