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08:17 (мск), источник: БЕЛТА

Ночной забег на 9999 м пройдет под Гродно

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Любителей бега приглашают принять участие в забеге на 9 999 м под Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Источник: БЕЛТА

Любителям бега и здорового образа жизни 5 августа предлагают испытать себя в одном из самых необычных забегов в Беларуси. Протяженность основной дистанции Гродненской ночной десятки — 9 999 м. Проложена трасса по склонам горнолыжного комплекса рядом с деревней Коробчицы Гродненского района. Впервые забег прошел в июле 2016 года, и он так понравился участникам, что решено сделать турнир постоянным.

«Фишка его, как теперь принято говорить, не только в том, что проводится забег в ночное, согласитесь, не в самое привычное для бега время. Трасса здесь кроссовая, проложена по пересеченной местности на склонах рукотворной горы горнолыжного комплекса. Немало на ней подъемов и спусков, общий перепад высот — свыше 40 м», — отметил Олег Андрейчик. По его словам, ожидается не менее 200 участников. Присоединиться к пробегу может каждый желающий.

«Гродненская ночная десятка привлекает и новичков бега. Каждый может выбрать дистанцию себе по силам. Помимо основного будут также забеги на 3 333 м и 6 666 м. Участникам предложат фирменные майки, угостят ужином, традиционно будут вручаться уникальные медали», — отметил Олег Андрейчик. Бежать в полной темноте не придется: необычную атмосферу на трассе создадут прожекторы комплекса. Для бегунов и зрителей от города будет курсировать специальный автобус. Начало забега в 22.30.

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