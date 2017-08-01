Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

Источник: РИА Новости

Основным фактором счастливой жизни остается семейный очаг: 33% россиян делает счастливым наличие семьи, еще 14% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для каждого пятого (22%) залогом счастья является хорошее самочувствие — свое и близких. Недовольство жизнью связано, прежде всего, с проблемами материального характера (10%). Еще по 5% не ощущают себя счастливыми из-за плохого состояния здоровья и безработицы.

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В марте-апреле уровень счастья россиян, согласно данным ВЦИОМ, достиг исторического максимума в 85%.

«Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение — не единственный фактор, определяющий настроение людей. Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно», — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.