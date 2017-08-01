Красноярский скалолаз поставил рекорд на Столбах
Спортсмен добежал от ул. Свердловской на вершину Первого Столба и обратно меньше чем за час.
Спортсмен добежал от ул. Свердловской на вершину Первого Столба и обратно меньше чем за час.
Красноярец Эдуард Власов разместил на свой страничке в соцсетях и на канале в Youtube видеоролик, на котором заснят рекорд красноярского
Напомним, Сергей Донец победитель многих соревнований по скалолазанию, известен тем, что забегает на вершину Первого Столба за три минуты.