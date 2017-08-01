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08:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский скалолаз поставил рекорд на Столбах

Спортсмен добежал от ул. Свердловской на вершину Первого Столба и обратно меньше чем за час.

Красноярец Эдуард Власов разместил на свой страничке в соцсетях и на канале в Youtube видеоролик, на котором заснят рекорд красноярского скайраннер-скалолаза Сергея Донца. 21 июля Сергей смог за 57 минут и 30 секунд добежать от первой беседки у входа в заповедник «Красноярские Столбы» на вершину Первого Столба и обратно.

Напомним, Сергей Донец победитель многих соревнований по скалолазанию, известен тем, что забегает на вершину Первого Столба за три минуты.

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