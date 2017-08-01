Красноярский скалолаз поставил рекорд на Столбах

Красноярец Эдуард Власов разместил на свой страничке в соцсетях и на канале в Youtube видеоролик, на котором заснят рекорд красноярского скайраннер-скалолаза Сергея Донца. 21 июля Сергей смог за 57 минут и 30 секунд добежать от первой беседки у входа в заповедник «Красноярские Столбы» на вершину Первого Столба и обратно.