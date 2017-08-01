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09:15 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске: дожди вернутся к выходным

На этой неделе характер погоды в Новосибирске и районах области будет переменчивым. Сегодня еще сохранятся осадки, но со среды дожди постепенно прекратятся, и установится хорошая летняя погода. Увы, завершится неделя снова дождями.

Сегодня, 1 августа, днем температура воздуха в Новосибирской области будет от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, с порывами до 16 метров в секунду. Днем в большинстве районов региона дожди, грозы, возможен град. Ночью температура понизится до +11−16°С.

В среду, 2 августа, в День ВДВ днем местами сохранятся небольшие дожди, грозы, северо-западный порывистый ветер, но температура воздуха начнет повышаться и будет от +22 до +27 градусов. Ночью около +14°С, будет уже без существенных осадков с переменным ветром.

«В четверг, 3 августа, продолжится повышение температуры и возможно достижение отметок: днем до +30°С, а ночью до +18°С, с переменным ветром и без осадков, — говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. — В пятницу, 4 августа, мы окажемся в теплом секторе циклона, но осадки маловероятны, а температура повысится днем до +32°С, ночью зафиксируется в пределах +15−20°С. Южный ветер будет от слабого до умеренного».

В выходные дни погода продолжит удивлять новосибирцев своим непостоянством. Очередной циклон будет определять ее характер, и снова начнутся дожди. В субботу усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 15−20 м/с, в большинстве районов Новосибирской области пройдут дожди, прогремят грозы. Днем температура составит +20−25°С, ночью понизится до +10−15°С.

В воскресенье, по предварительным данным, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, и осадки также прогнозируют в большинстве районов области, с грозами и усилением юго-западного ветра. Днем столбик термометра покажет отметку в пределах +21−26°С, в ночные часы понизится до +11−16°С.

Добавим, что температура воды в реке Обь на сегодня, 1 августа, 21 градус, а в Новосибирском водохранилище — 21,6 градуса.

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