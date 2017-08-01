В Кунгуре собаку спасли из заброшенного гаража
Животное провалилось и не могло выбраться.
Животное провалилось и не могло выбраться.
31 июля спасателям Кунгура пришлось вызволять собаку, попавшую в беду.
Вызов поступил около 16 часов. Житель сообщил, что в микрорайоне Нагорный по улице Малая в гаражном кооперативе собака провалилась в заброшенный гараж. Пёс упал в дыру на крыше.
Мужчина слышал, как собака скулит внутри несколько дней, поэтому вызвал спасателей.
«По прибытию спасатели проникли на крышу гаража установив лестницу. На крыше установили треногу рядом с отверстием и при помощи спасательной косынки извлекли собаку на крышу гаража».
Спасённую собаку отпустили.