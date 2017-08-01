Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Что значит демарш России против США
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: Путин назвал неслучайным введение ответных мер именно сейчас
СМИ: суперавианосец РФ получит 3000 крылатых ракет
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о Путине
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Политические битвы
8«Скирда Патрика»
09:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре собаку спасли из заброшенного гаража

Животное провалилось и не могло выбраться.

31 июля спасателям Кунгура пришлось вызволять собаку, попавшую в беду.

Вызов поступил около 16 часов. Житель сообщил, что в микрорайоне Нагорный по улице Малая в гаражном кооперативе собака провалилась в заброшенный гараж. Пёс упал в дыру на крыше.

Мужчина слышал, как собака скулит внутри несколько дней, поэтому вызвал спасателей.

«По прибытию спасатели проникли на крышу гаража установив лестницу. На крыше установили треногу рядом с отверстием и при помощи спасательной косынки извлекли собаку на крышу гаража».

Спасённую собаку отпустили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Лучше пить водку, чем пиво». Фитнес-тренер о здоровом питании и спортивной форме
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Табачники поспорили о минимальной цене на сигареты
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
В МИД назвали провокацией заявление дипломатов США о даче
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь