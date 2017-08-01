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09:22 (мск), источник: Om1.ru

Пропавшего в Омской области пятилетнего мальчика нашла бабушка

Малыш исчез накануне вечером из двора собственного дома. Его всю ночь искали 50 человек.

Пятилетний мальчик из Одесского найден. Как сообщает УМВД по Омской области, ребёнка в 10:00 обнаружила его собственная бабушка. Малыш крепко спал в летнем душе на территории её домовладения. Он забрался туда сам. Полиция отмечает, что никаких преступлений в отношении ребёнка не совершалось.

Напомним, что накануне вечером 27-летняя мама не обнаружила сынишку во дворе и подняла тревогу. Родители искали ребёнка почти до полуночи. Когда их старания не увенчались успехом, они обратились в полицию. Мальчика всю ночь разыскивали около 50 человек — полицейские и местные жители.

Несмотря на счастливый финал этой истории, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с родителями профилактическую беседу.

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