Пропавшего в Омской области пятилетнего мальчика нашла бабушка

Пятилетний мальчик из Одесского найден. Как сообщает УМВД по Омской области, ребёнка в 10:00 обнаружила его собственная бабушка. Малыш крепко спал в летнем душе на территории её домовладения. Он забрался туда сам. Полиция отмечает, что никаких преступлений в отношении ребёнка не совершалось.

Напомним, что накануне вечером 27-летняя мама не обнаружила сынишку во дворе и подняла тревогу. Родители искали ребёнка почти до полуночи. Когда их старания не увенчались успехом, они обратились в полицию. Мальчика всю ночь разыскивали около 50 человек — полицейские и местные жители.