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17:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Один из дворов на юге Волгограда украсят деревья из дендрария

В жилом дворе, ограниченном домами № 29, 31 по улице Фадеева, а также домами № 13, 15, 17 по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда осенью высадят 50 деревьев из дендрария.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», зеленые насаждения появятся во дворе в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Так, в нем уже установлен детский городок, скамейки и урны, в настоящее время монтируются ограждения, а в ближайшее время стартует обновление внутриквартальных проездов.

Добавим, что во дворе также была проведена ревизия коммуникаций, что в будущем позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию сетей. Кроме того, полностью были выполнены работы по капитальному ремонту четырех тепловых камер, расположенных на территории двора.

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