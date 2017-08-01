Один из дворов на юге Волгограда украсят деревья из дендрария

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», зеленые насаждения появятся во дворе в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Так, в нем уже установлен детский городок, скамейки и урны, в настоящее время монтируются ограждения, а в ближайшее время стартует обновление внутриквартальных проездов.