Один из дворов на юге Волгограда украсят деревья из дендрария

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», зеленые насаждения появятся во дворе в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Так, в нем уже установлен детский городок, скамейки и урны, в настоящее время монтируются ограждения, а в ближайшее время стартует обновление внутриквартальных проездов.
Добавим, что во дворе также была проведена ревизия коммуникаций, что в будущем позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию сетей. Кроме того, полностью были выполнены работы по капитальному ремонту четырех тепловых камер, расположенных на территории двора.