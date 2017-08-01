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09:19 (мск), источник: БЕЛТА

Большой торт с видами города испекут в Минске к 950-летию

1 августа, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Большой торт с видами города испекут в Минске к 950-летию, сообщили корреспонденту БЕЛТА на коммунальном унитарном предприятии «Минскхлебпром».

Источник: БЕЛТА

Для демонстрации сладкого подарка планируется использовать сложную вертящуюся конструкцию, представляющую собой цветок с девятью лепестками. На каждом из них расположатся бисквиты с красочными изображениями достопримечательностей. Кондитерский шедевр представят на Фестивале хлеба, который состоится в сентябре в день празднования юбилея столицы.

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У гостей праздника появится возможность попробовать на вкус кусочек «колеса обозрения» или «национальной библиотеки». Чтобы немного приоткрыть завесу тайны, предприятие уже запустило в массовую продажу три вида продукции под торговой маркой «950 лет» из медово-заварных коржей с начинками.

Так, торт с изображением музея истории Великой Отечественной войны в комплексе с обелиском «Минск — город-герой» представляет собой гастрономический дуэт яблока с корицей, торт с видами Троицкого предместья — классический, с начинкой из вареной сгущенки. Любителям шоколадных десертов предлагают новинку, украшением которой являются знаменитые «Ворота Минска» на Привокзальной площади. Изделия продаются в торговых сетях Беларуси, в том числе в фирменных магазинах КУП «Минскхлебпром».

КУП «Минскхлебпром» — самое крупное на территории Беларуси предприятие хлебопекарной отрасли. В его состав входят шесть хлебозаводов.

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