Два дня в Пермском крае возможна неблагоприятная погода

МЧС предупреждает жителей Прикамья о неблагоприятных погодных условиях и советуют соблюдать меры безопасности. На улице стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и неукрепленными конструкциями.



Уходя из дома, необходимо закрыть окна и выключить электроприборы. Владельцам частных домов рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем.