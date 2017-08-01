Два дня в Пермском крае возможна неблагоприятная погода
1 и 2 августа в регионе ожидаются сильные должди, ливни, грозы, крупный град и порывы ветра 20−25 м/с.
1 и 2 августа в регионе ожидаются сильные должди, ливни, грозы, крупный град и порывы ветра 20−25 м/с.
МЧС предупреждает жителей Прикамья о неблагоприятных погодных условиях и советуют соблюдать меры безопасности. На улице стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и неукрепленными конструкциями.
Уходя из дома, необходимо закрыть окна и выключить электроприборы. Владельцам частных домов рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем.