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09:37 (мск), источник: Новости Перми

Два дня в Пермском крае возможна неблагоприятная погода

1 и 2 августа в регионе ожидаются сильные должди, ливни, грозы, крупный град и порывы ветра 20−25 м/с.

Источник: Новости Перми

МЧС предупреждает жителей Прикамья о неблагоприятных погодных условиях и советуют соблюдать меры безопасности. На улице стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и неукрепленными конструкциями.

Уходя из дома, необходимо закрыть окна и выключить электроприборы. Владельцам частных домов рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем.

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