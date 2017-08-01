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09:38 (мск), источник: СуперОмск

День ВДВ в Омске отметят рукопашным боем

Завтра, 2 августа, в России будут праздновать День ВДВ. В связи с этим в Омске пройдут мероприятия для личного состава 242-го учебного центра ВДВ, ветеранов и жителей города.

На стадионе войсковой части будут выставлены образцы боевой гусеничной и колесной техники, состоящей на вооружении ВДВ. С 10:00 по 14:00 состоится показ образцов десантных парашютов, средств десантирования и спасения, образцов стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 пройдут военизированные эстафеты среди команд подразделений учебного центра и спортивный праздник, в программе которого заявлено выступление группы рукопашного боя и концерт омских коллективов и группы «Купола».

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