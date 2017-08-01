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09:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе стартовала операция «Должник»

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Уфы с 1 августа стартовала профилактическая операция «Должник». Она продлится до 31 августа.

Инспекторы ДПС совместно с другими службами полиции, судебными приставами будут выявлять неплательщиков штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Рейдовые мероприятия проводятся еженедельно в утренние и вечерние часы.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции напомнили, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Водители, просрочившие выплату, могут быть привлечены к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 15 суток либо наложение административного штрафа в двукратном размере. По закону, с 1 января прошлого года гражданам предоставлена возможность уплатить половину суммы штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

«Выявлять в транспортном потоке уклонистов помогает аппаратно-программный комплекс “Дорожный пристав”, который при обнаружении движущегося автомобиля по номеру определяет, имеется ли исполнительное производство в отношении автовладельца. Система предупреждает об этом звуковым сигналом и одновременно выводит номер машины на экран монитора, — рассказали в пресс-службе УФНС России по РБ. — Дежурные сотрудники ГИБДД останавливают должника, а судебные приставы производят арест и эвакуацию автомобиля».

Машина возвращается владельцу только после погашения всей суммы долга, а также дополнительных расходов за услуги эвакуатора.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, Управление Федеральной налоговой службы по РБ рекомендует гражданам проверить наличие или отсутствие задолженности по налогам любым доступным способом:

— обратиться в ближайший многофункциональный центр;.

— с помощью сайта государственных услуг www.gosuslugi.ru;.

— воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru;.

— обратиться непосредственно в инспекцию по месту учета.

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