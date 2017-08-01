В Уфе стартовала операция «Должник»
УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Уфы с 1 августа стартовала профилактическая операция «Должник». Она продлится до 31 августа.
УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Уфы с 1 августа стартовала профилактическая операция «Должник». Она продлится до 31 августа.
Инспекторы ДПС совместно с другими службами полиции, судебными приставами будут выявлять неплательщиков штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Рейдовые мероприятия проводятся еженедельно в утренние и вечерние часы.
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Водители, просрочившие выплату, могут быть привлечены к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 15 суток либо наложение административного штрафа в двукратном размере. По закону, с 1 января прошлого года гражданам предоставлена возможность уплатить половину суммы штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
«Выявлять в транспортном потоке уклонистов помогает
Машина возвращается владельцу только после погашения всей суммы долга, а также дополнительных расходов за услуги эвакуатора.
Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, Управление Федеральной налоговой службы по РБ рекомендует гражданам проверить наличие или отсутствие задолженности по налогам любым доступным способом:
— обратиться в ближайший многофункциональный центр;.
— с помощью сайта государственных услуг www.gosuslugi.ru;.
— воспользоваться
— обратиться непосредственно в инспекцию по месту учета.