2 августа в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 2 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Армавирская, 128−142, 143−167; ул. Айдарова, 134−158, 161−187; ул. Арбатская, 1−27, 67−75; ул. Академика Павлова, 9, 11, 11а (детский сад № 368), 13, 13б, 15, 17; ул. Бадаева, 3−27, 4−18; ул. Балакирева, 2−10, 3−11; ул. Вильямса, 1−29, 2−24; ул. Давыдова, 40−58, 49−71; ул. Добролюбова, 1−25, 4−28; ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Минина, 1−27, 2−28; ул. Молодежная, 3; ул. Пятигорская, 1−27, 2−24; ул. Смоленская, 82−138, 91−141а; ул. Суворова, 41−73, 42−46; ул. Шаумяна.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Большая Красная, 17/10, 32/15; ул. К. Маркса, 25.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Звенигородская, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 113/2, 115, 117, 117а; переулок Кедровый, 1−18; ул. Лаишевская, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 60; ул. Летняя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 50а, 51, 52, 53; переулок Лиственный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Машинистов, 25, 27, 29, 31; ул. Новгородская, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65/1, 65/2, 67, 69; ул. Ново-Юдинская, 142а, 142б; ул. Параллельная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; ул. И. Поддубного, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 72, 72а, 74, 76, 78, 80; ул. Поперечно-Равнинная, 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24; ул. Равнинная, 55, 55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 103; ул. Чусовая, 1, 2.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Московском районе по адресам: пр. Ибрагимова, 83а, 85, 87, 89; ул. Короленко, 11, 13; ул. Черноморская, 3, 5, 9.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Приволжском районе по адресам: ул.2-я Гаражная, 4; ул. Борисковская; ул. Тульская; ул. Б. Урманче, 10.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители поселка Борисково Приволжского района по улицам: 2-я Елабужская, Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе по адресам: ул. Космонавтов, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Московского и Советского районов Казани.