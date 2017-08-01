Волгоградских автомобилистов предупредили о перекрытиях и сужениях дорог

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В администрации Волгограда назвали улицы, на которых проезд будет закрыт, а также те участки, где из-за сужения дороги будет трудно проехать или необходимо проявить осторожность в связи с поднятыми над уровнем выравнивающего слоя асфальта горловинами колодцев и ливнеприемников.

Городские власти попросили автомобилистов с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с перекрытием проезда Дорожников. Ожидается, что движение транспорта по проезду Дорожников в границах от Третьей Продольной магистрали до улицы Танкистов будет прекращено до 4 августа. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам Третьей Продольной магистрали, улицам Землячки, Танкистов, Восточно-Казахстанской, 51-й Гвардейской, Исторической.

На Второй Продольной магистрали в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах проезжая часть будет сужена. Крупная спецтехника на проезжей части ул. Череповецкой и ул. Еременко работает в ночное время. Днем идет восстановление колодцев и подготовка под асфальтирование. Сужение дороги также отмечается на ул. им. Льва Толстого и на третьей Продольной.