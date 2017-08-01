Волгоградских автомобилистов предупредили о перекрытиях и сужениях дорог
На улицах Волгограда, где идет комплексный ремонт дорожного полотна, введены временные ограничения движения автотранспорта.
На улицах Волгограда, где идет комплексный ремонт дорожного полотна, введены временные ограничения движения автотранспорта.
В администрации Волгограда назвали улицы, на которых проезд будет закрыт, а также те участки, где
Городские власти попросили автомобилистов с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с перекрытием проезда Дорожников. Ожидается, что движение транспорта по проезду Дорожников в границах от Третьей Продольной магистрали до улицы Танкистов будет прекращено до 4 августа. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам Третьей Продольной магистрали, улицам Землячки, Танкистов,
На Второй Продольной магистрали в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах проезжая часть будет сужена. Крупная спецтехника на проезжей части ул. Череповецкой и ул. Еременко работает в ночное время. Днем идет восстановление колодцев и подготовка под асфальтирование. Сужение дороги также отмечается на ул. им. Льва Толстого и на третьей Продольной.
Осторожность волгоградским водителям стоит проявлять при проезде улиц Череповецкая, им. 39-й Гвардейской дивизии, Краснознаменской в границах улиц Глубокоовражной и трамвайного кольца, а также Набережной им. 62-й Армии. Там идет восстановление колодцев и подготовка под асфальтирование. Люки остаются приподнятыми над уровнем проезда.