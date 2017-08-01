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09:38 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцев предупредили о ливневых дождях и грозах

Калининградцев предупредили о ливневых дождях и грозах. Непогода придет в регион 1 августа, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Калининграда.

Источник: Аргументы и факты

В первый день августа ожидаются ливневые дожди и грозы. В это время возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

«При вынужденном пребывании под открытым небом спасатели рекомендуют избегать нахождения в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах», — рассказали в мэрии.

Какой будет погода в августе — читайте здесь.

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