Калининградцев предупредили о ливневых дождях и грозах

В первый день августа ожидаются ливневые дожди и грозы. В это время возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

«При вынужденном пребывании под открытым небом спасатели рекомендуют избегать нахождения в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах», — рассказали в мэрии.