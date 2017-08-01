В Воронеже уже 70% теплосетей готовы к новому отопительному сезону

Источник: Новости Воронежа

Остался последний месяц лета, после которого придет прохладная осень. К грядущему отопительному сезону у нас готовятся еще с мая.

По данным и. о. руководителя управления ЖКХ Сергея Петрина, сейчас уже на 70% подготовили объекты тепловых сетей: котельные, ЦТП, котлоагрегаты, теплотрассы. Также на 70,2% готовы трансформаторные подстанции и электрические сети. Объекты водоснабжения и водоотведения к грядущему пуску тепла готовы тоже на — 70,6% и 71,5 соответственно.

Планируют, что коммунальщики смогут начать отопительный сезон с середины сентября — в случае внезапного похолодания.