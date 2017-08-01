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09:30 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже уже 70% теплосетей готовы к новому отопительному сезону

Полностью завершить работы планируют к середине сентября.

Источник: Новости Воронежа

Остался последний месяц лета, после которого придет прохладная осень. К грядущему отопительному сезону у нас готовятся еще с мая.

По данным и. о. руководителя управления ЖКХ Сергея Петрина, сейчас уже на 70% подготовили объекты тепловых сетей: котельные, ЦТП, котлоагрегаты, теплотрассы. Также на 70,2% готовы трансформаторные подстанции и электрические сети. Объекты водоснабжения и водоотведения к грядущему пуску тепла готовы тоже на — 70,6% и 71,5 соответственно.

Планируют, что коммунальщики смогут начать отопительный сезон с середины сентября — в случае внезапного похолодания.

Также запланировали восстановить циркуляцию горячего водоснабжения в 167-ми многоквартирных домах.
«Пока она восстановлена в 75-ти из них, — пояснил Сергей Петрин. — Это значит, что уже сейчас улучшили качество горячего водоснабжения почти 38-ми тысяч жителей, а полная реализация запланированных мероприятий позволит улучшить качество предоставления горячего водоснабжения для 92,5 тысяч жителей».

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