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09:30 (мск), источник: Informburo.kz

Шесть регионов Казахстана ушли в минус по численности населения

Шесть регионов ушли в минус по численности граждан, в то время как больше половины прироста населения в Казахстане пришлось на столицу.

Количество казахстанцев чуть более чем за год увеличилось сразу на 260 тысяч человек, или на 1,5%, сообщает Ranking. Прирост отмечен в 10 регионах из 16.

Согласно исследованиям, больше половины пришлось на столицу, наименьшая доля пришлась на Жамбылскую область. Некоторые регионы и вовсе ушли в минус: ВКО, СКО, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская области.

Население Астаны увеличилось сразу на 13,9%, и перевалило за миллион человек. Еще треть прироста пришлась на Алматы и прилегающую область: население южного мегаполиса выросло на 2,7%, до 1,78 миллиона человек, население Алматинской области — на 2,4%, и уже перевалило за два миллиона человек.

Темпы роста населения финансового центра даже превышают плановые. Согласно Прогнозной схеме территориально-пространственного развития страны, численность населения Алматы к 2020 году должна была достичь 1 676,4 тысяч человек, Алматинской агломерации — 3 057,9 тысяч человек. В целом Алматы должен стать хабом Южного макрорегиона, крупным транспортно-логистическим центром, связывающим направления Алматы — Тараз — Шымкент.

Вполне вероятно, что опередит демографические планы и столица. Планируемая численность населения Астаны к 2020 году — 1 047,4 тысячи человек, Астанинской агломерации — 1 115,5 тысячи человек. Развитие города-хаба Астаны связано с формированием Астанинской агломерации, как сетевой зоны роста с вовлечением в неё Караганды, Кокшетау и Щучинско-Боровской курортной зоны.

Уже сейчас понятно, что население Астаны может достигнуть двух миллионов человек. Акимат столицы проводит международный конкурс по разработке мастер-плана Астаны, рассчитанный на два миллиона жителей.

«Определены границы в 22 тысячи гектаров, которые до 2025 года будут обеспечены инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой. Застройка будет проводиться только в рамках этой территории, на которой возможно построить 40 миллионов квадратных метров жилья для двухмиллионного населения. Приоритеты застройки остаются, согласно проектам Мангилик Ел, Туран, Аллея Мынжылдык, также предложено перенести один приоритет строительства в правобережную часть города, путём сноса и реконструкции старых зданий и строительства новых многоэтажных комплексов», — сообщает Ranking.

Почти 88% прироста населения пришлось на городскую местность. Городских жителей в РК — уже 10,36 миллиона, +2,3% с мая 2016, это 57,5% от населения страны.

Численность сельских жителей достигла 7,66 млн человек, +0,4%. Наиболее велика доля сельского населения в Алматинской (76,5% жителей) и Жамбылской (59,9% жителей) областях. Городское население превалирует в промышленных Карагандинской (79,5%) и Павлодарской (70,7%) областях.

Сильнее всего заметны процессы урбанизации в Актюбинской области, ВКО и Костанайской области — в каждом из регионов доля городского населения выросла за год почти на процентный пункт. Примечательно, что в двух из этих трёх регионов расположены ключевые города-хабы: хаб Центрально-Восточного макрорегиона — Усть-Каменогорск, и хаб Западного макрорегиона — Актобе.

В целом, согласно прогнозной схеме, в РК будет пять городов-хабов. Кроме Актобе и Усть-Каменогорска — также Астана, хаб Северного макрорегиона, и Алматы с Шымкентом, хабы Южного макрорегиона.

Урбанизация прослеживается и в многолетней динамике. По итогам 2016 года число казахстанцев выросло на 1,5% за год, число горожан — на 2%, сельских жителей — на 0,7%.

В 2015 году при общем годовом росте числа жителей РК на 1,5% количество городского населения увеличилось сразу на 4,6%, сельского — уменьшилось на 2,3%.

О том, что численность населения Казахстана составила 18 млн человек, Президент Нурсултан Назарбаев объявил в ходе V Всемирного курултая казахов. В качестве 18-миллионного жителя была определена Муслима Саматкызы, родившаяся в городе Талдыкоргане Алматинской области. Муслима — второй по счёту ребёнок в семье, и на момент рождения её вес составил 3,3 кг, а рост — 51 см. Родители ребёнка проживают в Талдыкоргане: мать — Омарханова Диана Ериковна 1991 года рождения, по профессии дефектолог, отцу девочки Бестыбаеву Самату Еркинбековичу 35 лет, он работает учителем.

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