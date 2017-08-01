В преддверии миллениума Брест превратился в большую строительную площадку

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Трудно не заметить, что в преддверии миллениума Брест превращается в большую строительную площадку. Сейчас самый главный объект, который облегчит жизнь тысячам горожан и транзитному транспорту, — западный обход с путепроводом. Его ждали не один десяток лет. Микрорайоны Дубровка и Речица отделяет от города железная дорога. Шесть переездов. Красный светофор для водителей загорается до 80 раз в сутки. Ежесуточно переезды закрыты 6 часов. Представили, каково водителям общественного транспорта и тем, кто по делам курсирует по улице Лейтенанта Рябцева и Брестских Дивизий ежедневно? Так вот, к 2019 году над железной дорогой появится непривычный для белорусских широт путепровод на 109 опорах с кольцевой развязкой наружным диаметром около 140 метров.

В Бресте также реконструируют Кобринский путепровод — узкое горлышко между улицами Машерова и Московской.

Разгрузит городские улицы и перенос автовокзала из центра к железнодорожному вокзалу. Будет удобнее пассажирам. Правда, что построят на освободившемся участке земли, пока неясно. Предполагался торгово-офисный центр, но в городе уже сейчас на всех арендодателей не хватает арендаторов.

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В общем, к тысячелетию Брест изменит свою логистику на удобную как для автомобилистов, так и для всех остальных. Возможно, комфортнее станет и велосипедистам, которых пока не очень жалуют.

Еще один значимый объект — очистные сооружения. Всех, кому не повезло во время прохождения границы в пункте пропуска Брест чувствовать неприятные запахи, ждем в Бресте через два года. Обещан чистый воздух, по которому соскучились и жители нескольких городских микрорайонов.

А еще в ретростиле восстановят городской сад на углу Московской и Ленина. В 1940 году парк закрыли, так как там находились действующие водозаборы. Реконструируют, преобразят — и, пожалуйста, заходите, наслаждайтесь.

Дворец правосудия, новое высотное здание налоговой инспекции, Театр кукол уже обрели осязаемые очертания. Немного осталось до завершения. Будут построены две новые гостиницы. Один из банков возведет себе новый офис.

Денег, которые выделяют республиканский, областной и городской бюджеты, хватает.

Дополнительно определены четыре крупных объекта, которые будут строиться за счет внебюджетных средств. Это стадион 38-й отдельной мобильной бригады в микрорайоне Южный. Проект по реконструкции городского сада выиграл грант в 1,5 миллиона евро. Парк воинов-интернационалистов и фонтан на улице Советской будут строиться за деньги спонсоров.

Принять участие в подготовке к празднику Брест пригласил и 32 его города-побратима. Батуми, к примеру, подарит скульптурную композицию. Ижевск думает помочь с благоустройством парка.

Михаил Мясникович предложил подумать над открытием программы Союзного государства, чтобы из союзного бюджета получить финансирование. Почему бы и нет? Пока же ведется работа по включению празднования тысячелетия в программу ЮНЕСКО.

Хочется верить, что в 2019-м город сможет порадовать нас не только новыми зданиями или дорогами. Нужны книги, картины, фильмы… И Радзивилловскую Библию неплохо бы иметь. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук не исключает, что сохранившийся экземпляр (владелец не раскрывается) выкупит какой-нибудь банк и передаст в Брест на хранение. А пока суть да дело, уже нынешней осенью вблизи областной библиотеки имени Горького появится памятник Брестской Библии. Открытие приурочено к международной научно-практической конференции Берестейские книгосборы.

Еще одно событие как подарок городу к тысячелетию случилось совсем недавно. Ученый Анатолий Гладыщук издал и презентовал книгу Замок Берестейский. Правда, за собственные средства, город почему-то не поддержал этот замечательный проект.

Увы, не нашлось денег и на консервацию самого старого брестского здания (XVII век) — монастыря бернардинок. К сегодняшнему дню не сохранилось никакой архитектуры, свидетельствующей о столь почтенном возрасте Бреста. Жаль.