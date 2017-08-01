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11:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Власти Приморья назвали причины деформации асфальта на Золотом мосту

Ориентировочная стоимость капитального ремонта составляет 130 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Большая транспортная нагрузка на асфальт Золотого моста, в том числе проезд большегрузов, температурные воздействия на дорожное полотно, сложные колебания вантовой конструкции и ливневые дожди, по мнению специалистов департамента дорожного хозяйства Приморского края, ускоряют разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части мостового перехода. Эти и другие причины озвучило ведомство в ответ на запрос редакции ИА PrimaMedia.

Уже третий год сильные дожди смывают асфальт с Золотого моста, причем, на одних и тех же участках между двумя пилонами. Ремонтировать дорожное покрытие приходилось по несколько раз за сезон, но ямочно-заплаточный ремонт практически не помогает. А автомобилисты, понимая, что с мостом что-то явно не так, стараются не выбирать для движения самые пострадавшие полосы.

Известно, что русловый пролет Золотого моста (737 метров) сконструирован из нескольких металлических панелей. Прежде чем заасфальтировать мост, строителям пришлось уложить специальный изоляционный слой. Сейчас же видно, что этот слой деформирован, а мост нуждается в срочном ремонте.

Вантовый мост находится в оперативном управлении департамент дорожного хозяйства Приморского края. Текущим обслуживанием моста занимается АО «Спецсу», с которой администрация Приморья в апреле 2016 года заключила долгосрочный контракт на содержание вантового и низководного мостов на два года за сумму в почти 800 млн рублей. В соответствии с государственным контрактом компанией выполняются регламентные работы в рамках утвержденного норматива финансовых затрат.

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Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства Приморья, отделом диагностики и приемки работ мостовых сооружений «Примавтодором» в июле 2017 года были произведены работы по контролю качества выполнения положений контракта.

«При проверке состояния проезжей части мостового перехода через бухту “Золотой Рог” по правой стороне основного хода (вантовая часть моста) асфальтобетонное покрытие проезжей части моста не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597 — 93 были обнаружены многочисленные подвижки (волнообразование), трещины и выбоины в дорожном покрытии. Данные дефекты образовались в весенний период», — говорится в ответе ведомства.

Также там добавили, что элементом проезжей части моста является стальная ортотропная плита, непосредственно воспринимающая нагрузки от транспортных средств, элементов мостового полотна и передающая их на несущие конструкции пролетного строения. Плита является специфическим основанием, где дорожная одежда подвергается наведенной динамической нагрузке не только от движения транспорта, но и от сложных колебаний висячей вантовой большепролетной конструкции. Такие жесткие условия работы разрушают дорожную одежду в 2−3 раза быстрее, чем при аналогичной эксплуатации железобетонных мостов, что подтверждено мировой практикой исследования работы асфальтобетона на ортотропных плитах автодорожных мостов.

В департаменте признают, что ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия Золотого моста недостаточно.

«Выполненные работы по ямочному ремонту покрытия проезжей части моста через бухту «Золотой Рог» носят локальный, временный характер из-за отсутствия сплошности ремонтируемых участков (отсутствует целостность покрытия, увеличивается опасность нарушения сдвигоустойчивости асфальтобетона), — сообщили в ведомстве.

Власти Приморья решили выяснить причины деформации асфальта на Золотом мосту.

Между тем, срок действия гарантийных обязательств по дорожному покрытию моста через бухту «Золотой Рог», со дня ввода объекта в эксплуатацию составляет семь лет для классической конструкции железобетонных мостов.

Однако предъявление гарантийных требований к подрядчику, сооружавшему данный объект невозможно, из-за банкротства ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ЗАО «ТМК»), являвшегося генеральным подрядчиком при строительстве моста через бухту «Золотой Рог».

Филиал АО «Институт Гипростроймост Санкт Петербург» во Владивостоке в июле выполнил обследование технического состояния моста через бухту Золотой Рог. Компания должна составить отчет о причинах возникновения деформаций асфальтобетонного покрытия и с рекомендациями по их устранению, и передать документы в краевую администрацию. Однако в департаменте не сообщили о сроках составления отчета, но добавили, что, опираясь на его результаты ведомство разработает проект по капитальному ремонту дорожной одежды проезжей части на мосту и на эстакадах подходов. Ориентировочная стоимость капитального ремонта составляет 130 млн рублей. Работы планируют начать в 2018 году.

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