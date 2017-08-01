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09:55 (мск), источник: Om1.ru

Жители нескольких округов Омска жалуются на невыносимый запах выбросов

Пахнет в разных концах города — как на северо-западе, в Советском и Кировском округах, так и на юго-востоке — в Октябрьском.

Сегодня, в ночь на 1 августа, в городе происходили выбросы отходов производства с резким неприятным запахом. Об этом свидетельствуют сообщения омичей в популярных пабликах: «ЧП Омск», «Омск Live» и «Омск ВК».

Артём Шкурин, подписчик сообщества «ЧП Омск»:

 — Опять травят… Левый берег, бульвар Архитекторов. Невозможно дышать…

Дмитрий Дмитриев, подписчик сообщества «ЧП Омск»:

 — Площадь Лицкевича. Всю ночь воняет. Проснулся — все окна закрыл.

Вадим Бабенков, подписчик сообщества «ЧП Омск»:

 — Дианова, 27. Начало вонять с 11:30, и в 3:30 уже не пахло. Открыл форточки.

Александр Самолётов, подписчик сообщества «ЧП Омск»:

 — На СибАДИ жуткая вонь.

Галина Носенко, подписчица сообщества «Омск Live»:

 — Я живу на Левом берегу, посёлок Солнечный. Каждый день две недели подряд я не могу открыть окно — вонь ужасная! Если раньше это было не так часто и не так сильно, то это уже переходит все грани! Даже ночью окно открыть невозможно. Я уже просыпаться стала от этой вони.

Любовь Герман, подписчица сообщества «Омск Live»:

 — У нас в Нефтах тоже воняет. Сегодня ночью проснулась от какой-то вони и закрыла окно, а утром газом пахло. А дома маленький ребёнок.

Роксана Фоломеева, подписчица сообщества «Омск ВК»:

 — Сегодня 1 августа в 5 утра (Октябрьский округ, улица Харьковская) я проснулась от жуткого запаха в квартире. Запах очень едкий, как запах газа. Этот запах шёл с улицы. Ветра на улице нет. Когда я вышла на балкон, то на горизонте было хорошо видно полосу, и тянулась она с северной части города.

Росприроднадзор и региональное министерство природы для комментариев пока недоступны.

Напомним, что в Омске регистрировались выбросы нескольких вредных веществ: хлороводорода, формальдегида, фенола, аммиака и небезызвестного этилмеркаптана.

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Жители нескольких округов Омска жалуются на невыносимый запах выбросов
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