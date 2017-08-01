Жители нескольких округов Омска жалуются на невыносимый запах выбросов

Сегодня, в ночь на 1 августа, в городе происходили выбросы отходов производства с резким неприятным запахом. Об этом свидетельствуют сообщения омичей в популярных пабликах: «ЧП Омск», «Омск Live» и «Омск ВК».

Артём Шкурин, подписчик сообщества «ЧП Омск»:

— Опять травят… Левый берег, бульвар Архитекторов. Невозможно дышать…

Дмитрий Дмитриев, подписчик сообщества «ЧП Омск»:

— Площадь Лицкевича. Всю ночь воняет. Проснулся — все окна закрыл.

Вадим Бабенков, подписчик сообщества «ЧП Омск»:

— Дианова, 27. Начало вонять с 11:30, и в 3:30 уже не пахло. Открыл форточки.

Александр Самолётов, подписчик сообщества «ЧП Омск»:

— На СибАДИ жуткая вонь.

Галина Носенко, подписчица сообщества «Омск Live»:

— Я живу на Левом берегу, посёлок Солнечный. Каждый день две недели подряд я не могу открыть окно — вонь ужасная! Если раньше это было не так часто и не так сильно, то это уже переходит все грани! Даже ночью окно открыть невозможно. Я уже просыпаться стала от этой вони.

Любовь Герман, подписчица сообщества «Омск Live»:

— У нас в Нефтах тоже воняет. Сегодня ночью проснулась от какой-то вони и закрыла окно, а утром газом пахло. А дома маленький ребёнок.

Роксана Фоломеева, подписчица сообщества «Омск ВК»:

— Сегодня 1 августа в 5 утра (Октябрьский округ, улица Харьковская) я проснулась от жуткого запаха в квартире. Запах очень едкий, как запах газа. Этот запах шёл с улицы. Ветра на улице нет. Когда я вышла на балкон, то на горизонте было хорошо видно полосу, и тянулась она с северной части города.

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