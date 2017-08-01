Жители нескольких округов Омска жалуются на невыносимый запах выбросов
Пахнет в разных концах города — как на
Пахнет в разных концах города — как на
Сегодня, в ночь на 1 августа, в городе происходили выбросы отходов производства с резким неприятным запахом. Об этом свидетельствуют сообщения омичей в популярных пабликах: «ЧП Омск», «Омск Live» и «Омск ВК».
Артём Шкурин, подписчик сообщества «ЧП Омск»:
— Опять травят… Левый берег, бульвар Архитекторов. Невозможно дышать…
Дмитрий Дмитриев, подписчик сообщества «ЧП Омск»:
— Площадь Лицкевича. Всю ночь воняет. Проснулся — все окна закрыл.
Вадим Бабенков, подписчик сообщества «ЧП Омск»:
— Дианова, 27. Начало вонять с 11:30, и в 3:30 уже не пахло. Открыл форточки.
Александр Самолётов, подписчик сообщества «ЧП Омск»:
— На СибАДИ жуткая вонь.
Галина Носенко, подписчица сообщества «Омск Live»:
— Я живу на Левом берегу, посёлок Солнечный. Каждый день две недели подряд я не могу открыть окно — вонь ужасная! Если раньше это было не так часто и не так сильно, то это уже переходит все грани! Даже ночью окно открыть невозможно. Я уже просыпаться стала от этой вони.
Любовь Герман, подписчица сообщества «Омск Live»:
— У нас в Нефтах тоже воняет. Сегодня ночью проснулась от
Роксана Фоломеева, подписчица сообщества «Омск ВК»:
— Сегодня 1 августа в 5 утра (Октябрьский округ, улица Харьковская) я проснулась от жуткого запаха в квартире. Запах очень едкий, как запах газа. Этот запах шёл с улицы. Ветра на улице нет. Когда я вышла на балкон, то на горизонте было хорошо видно полосу, и тянулась она с северной части города.
Росприроднадзор и региональное министерство природы для комментариев пока недоступны.
Напомним, что в Омске регистрировались выбросы нескольких вредных веществ: хлороводорода, формальдегида, фенола, аммиака и небезызвестного этилмеркаптана.