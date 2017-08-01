Жителей Башкирии предупреждают о сайтах-двойниках портала Росреестра

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас обнаружено уже порядка десяти подобных сайтов. Они, являясь примером недобросовестной конкуренции, вводят в заблуждение потребителей услуг и позиционируют себя в качестве агентов, действующих от лица Росреестра или Федеральной кадастровой палаты. На сайтах-двойниках предлагаются платные услуги, которые на самом деле предоставляются на бесплатной основе.