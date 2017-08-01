В стаканчик из мусорки могут налить вам квас на улице в Иркутске

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Марина живёт напротив точки, где торгуют квасом. Это иркутский микрорайон Синюшина гора. И вот накануне она сняла вот такое видео. На кадрах видно, что продавец что-то делает с бутылками и стаканчиками. По словам Марины, она берёт использованную посуду и моет её в тазике. Сегодня на рабочем месте — та же женщина. Галина Земцова. Стоит на квасе с начала лета. Покупаем один стаканчик.

— Эти стаканы, они вообще моются?

— Это одноразовая посуда. Вы достали мне стаканчик из пакета. Вот, пожалуйста, все одноразовые, все запечатанные.

Мы показываем Галине видео, которое снял мобильный репортёр. Продавец уверяет, что таз ей нужен исключительно для того, чтобы мыть руки, а вовсе не использованную посуду.

— Вы делали такое или нет?

— Нет. Честно.

— Руки могла мыть, я часто руки мою. Вытираю руки полотенцем, видите полотенце? — говорит продавец кваса Галина Земцова.