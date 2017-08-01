В стаканчик из мусорки могут налить вам квас на улице в Иркутске
Самый летний напиток — квас, пользуется большой популярностью. Однако покупая стаканчик, немногие задумываются, а может, из него
Самый летний напиток — квас, пользуется большой популярностью. Однако покупая стаканчик, немногие задумываются, а может, из него
Марина живёт напротив точки, где торгуют квасом. Это иркутский микрорайон Синюшина гора. И вот накануне она сняла вот такое видео. На кадрах видно, что продавец
— Эти стаканы, они вообще моются?
— Это одноразовая посуда. Вы достали мне стаканчик из пакета. Вот, пожалуйста, все одноразовые, все запечатанные.
Мы показываем Галине видео, которое снял мобильный репортёр. Продавец уверяет, что таз ей нужен исключительно для того, чтобы мыть руки, а вовсе не использованную посуду.
— Вы делали такое или нет?
— Нет. Честно.
— Руки могла мыть, я часто руки мою. Вытираю руки полотенцем, видите полотенце? — говорит продавец кваса Галина Земцова.
Компания, которой принадлежит эта бочка, продаёт квас известной иркутской марки. По словам заместителя директора Татьяны Липиной, проблема, действительно, существует: есть продавцы, кто моет стаканы и вновь наполняет их хлебным напитком. Так стоимость тары они кладут себе в карман. В компании уже всерьёз подумывают, чтобы на каждой бочке наклеить объявления — выпили квас, скомкайте стакан и выбросите в урну. Что же касается Галины Земцовой, то хозяева её точку обязательно проверят.