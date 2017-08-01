Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
В России упразднили понятие «дача»
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о РФ
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первые 25 электронных больничных выдали в Иркутске

В Иркутской области за июль 2017 года выданы первые 25 листков нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН).

Источник: Reuters

Об этом 31 июля сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Иркутского регионального отделения ФСС РФ Галина Макаренко, сообщает пресс-служба. Электронный больничный имеет такой же юридический статус, как и бумажный.

Напомним, с июля медицинские учреждения России переходят на электронный больничный. В Иркутске по этой схеме работают пять больниц — городская клиническая больница № 3, городская поликлиника № 4, городская детская поликлиника № 1, городская поликлиника № 2 и Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД». В этих учреждениях 121 врач имеет электронную цифровую подпись и может работать с электронным документом.

В Иркутской области более 4000 страхователей уже готовы работать с ЭЛН, среди них — 17 крупнейших работодателей, в организациях которых трудятся более 88 тыс. человек. Соглашение по реализации ЭЛН подписаны с ПАО «Иркутскэнерго», АО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Маяк», МУП «Водоканал», ОАО «Иркутсккабель», СПАО «Белореченское», АО «Саянскхимпласт», ООО «Саянский бройлер», филиал «Восточно-сибирский» ООО «ТМХ-сервис». Соглашения заключены с Законодательным собранием, аппаратом губернатора и правительства Иркутской области, региональными министерствам.

Фонд социального страхования разработал интерактивные сервисы «Электронный кабинет Страхователя» и «Электронный кабинет застрахованного», которые расположены на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ (cabinets.fss.ru). Используя эти ресурсы, и страхователи, и застрахованные смогут узнать всю оперативную информацию о листках нетрудоспособности, начисленных и выплаченных пособиях по этим листкам нетрудоспособности. Иркутское региональное отделение организовало семинары для страхователей, а также открыты горячие линии для консультирования страхователей, сотрудников медицинских учреждений и жителей области по переходу на электронный листок нетрудоспособности. Номера телефонов: (3952) 25−96−01 — отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; (3952) 25−96−02 — отдел информатизации.

Листок нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН) — это документ в электронном виде, формируемый в среде автоматизированной информационной системы, подписанный электронными подписями уполномоченных лиц и имеющий равную юридическую силу с привычным бумажным листком нетрудоспособности. ЭЛН в отличие от бумажного листка нельзя потерять или подделать. Введение электронных больничных позволит свести на нет злоупотребления, сделать систему более прозрачной. Стоит отметить, что при внедрении ЭЛН привычный бумажный лист не планируется выводить из обращения полностью. Работник сохраняет за собой право выбора формы листка нетрудоспособности — электронного или бумажного.

Напомним, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а остальные дни — Фонд социального страхования. В Иркутской области в 2016 году выдано 651437 листков нетрудоспособности. Для их оплаты фонд направил более 5,5 млрд рублей, включая больничные по беременности и родам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МИД Германии: Трамп будет обсуждать с ЕС новые санкции против РФ
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
США разместят в Южной Корее 12 истребителей в ответ на пуск КНДР
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь