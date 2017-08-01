Первые 25 электронных больничных выдали в Иркутске

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Об этом 31 июля сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Иркутского регионального отделения ФСС РФ Галина Макаренко, сообщает пресс-служба. Электронный больничный имеет такой же юридический статус, как и бумажный.

Напомним, с июля медицинские учреждения России переходят на электронный больничный. В Иркутске по этой схеме работают пять больниц — городская клиническая больница № 3, городская поликлиника № 4, городская детская поликлиника № 1, городская поликлиника № 2 и Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД». В этих учреждениях 121 врач имеет электронную цифровую подпись и может работать с электронным документом.

В Иркутской области более 4000 страхователей уже готовы работать с ЭЛН, среди них — 17 крупнейших работодателей, в организациях которых трудятся более 88 тыс. человек. Соглашение по реализации ЭЛН подписаны с ПАО «Иркутскэнерго», АО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Маяк», МУП «Водоканал», ОАО «Иркутсккабель», СПАО «Белореченское», АО «Саянскхимпласт», ООО «Саянский бройлер», филиал «Восточно-сибирский» ООО «ТМХ-сервис». Соглашения заключены с Законодательным собранием, аппаратом губернатора и правительства Иркутской области, региональными министерствам.

Фонд социального страхования разработал интерактивные сервисы «Электронный кабинет Страхователя» и «Электронный кабинет застрахованного», которые расположены на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ (cabinets.fss.ru). Используя эти ресурсы, и страхователи, и застрахованные смогут узнать всю оперативную информацию о листках нетрудоспособности, начисленных и выплаченных пособиях по этим листкам нетрудоспособности. Иркутское региональное отделение организовало семинары для страхователей, а также открыты горячие линии для консультирования страхователей, сотрудников медицинских учреждений и жителей области по переходу на электронный листок нетрудоспособности. Номера телефонов: (3952) 25−96−01 — отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; (3952) 25−96−02 — отдел информатизации.

Листок нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН) — это документ в электронном виде, формируемый в среде автоматизированной информационной системы, подписанный электронными подписями уполномоченных лиц и имеющий равную юридическую силу с привычным бумажным листком нетрудоспособности. ЭЛН в отличие от бумажного листка нельзя потерять или подделать. Введение электронных больничных позволит свести на нет злоупотребления, сделать систему более прозрачной. Стоит отметить, что при внедрении ЭЛН привычный бумажный лист не планируется выводить из обращения полностью. Работник сохраняет за собой право выбора формы листка нетрудоспособности — электронного или бумажного.