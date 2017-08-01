В Иркутске отметят День ВДВ на достойном уровне

День воздушно-десантных войск отметят в Иркутске 2 августа 2017 года. Планируется, что в праздничных мероприятиях, посвященных 87-й годовщине, примут участие более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» Вячеслава Лесина. «Мы планируем привлечь внимание горожан к празднованию Дня десантников и провести его на достойном уровне», — подчеркнул он.

В 11.00 на мемориале «Вечный огонь» состоится торжественный митинг. Далее колонна участников проследует к памятнику Александру III. По пути следования на улицах Ленина и Карла Маркса будет частично ограничено движение автотранспорта. Основные праздничные мероприятия пройдут на площадке у памятника. В 11:40 начнется концерт, также пройдут показательные выступления представителей военно-патриотических клубов, прыжки с парашюта мастеров спорта, будет организованна работа полевой кухни и выставка техники. В 15:00 на пересечении улиц бульвар Гагарина и Чкалова запланировано открытие закладного камня памятника десантникам, после чего стартует автопробег до посёлка Листвянка, где также пройдут праздничные мероприятия.