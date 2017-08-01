В Башкирии составлен Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля

В Топ-5 самых востребованных сфер у работодателей региона вошли: «Продажи» (41% от общего рынка вакансий), «Банки, инвестиции и лизинг» (32%), «Производство» (20%), «Начало карьеры» (11%) и «Рабочий персонал» (8%).

Самой «дорогой» вакансией июля стало предложения директора по развитию с вознаграждением от 10 тысяч евро.

На зарплату до 1 млн рублей может рассчитывать руководитель коммерческих проектов в Уфе.

Работу главного технолога в Уфе оценивают до 0,5 млн рублей.

На четвертой строчке рейтинга — вакансия исполнительного директора, чей труд оценивается от 150 тысяч рублей.

Замыкает Топ-5 самых дорогих вакансий июля управляющий операционным офисом — не ниже 140 тысяч рублей в месяц.

«Размер средней заработной платы в Башкортостане за июль составил 36 тысяч рублей. Если же посмотреть на зарплаты, в два раза превышающие среднее вознаграждения по республике, то больше всего вакансий с вознаграждением от 80 тысяч рублей в июле наблюдались в сферах: «Продажи», «Банки», «Строительство» и «Рабочий персонал», — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.