В Башкирии составлен Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля

В Топ-5 самых востребованных сфер у работодателей региона вошли: «Продажи» (41% от общего рынка вакансий), «Банки, инвестиции и лизинг» (32%), «Производство» (20%), «Начало карьеры» (11%) и «Рабочий персонал» (8%).
Самой «дорогой» вакансией июля стало предложения директора по развитию с вознаграждением от 10 тысяч евро.
На зарплату до 1 млн рублей может рассчитывать руководитель коммерческих проектов в Уфе.
Работу главного технолога в Уфе оценивают до 0,5 млн рублей.
На четвертой строчке рейтинга — вакансия исполнительного директора, чей труд оценивается от 150 тысяч рублей.
Замыкает Топ-5 самых дорогих вакансий июля управляющий операционным офисом — не ниже 140 тысяч рублей в месяц.
«Размер средней заработной платы в Башкортостане за июль составил 36 тысяч рублей. Если же посмотреть на зарплаты, в два раза превышающие среднее вознаграждения по республике, то больше всего вакансий с вознаграждением от 80 тысяч рублей в июле наблюдались в сферах: «Продажи», «Банки», «Строительство» и «Рабочий персонал», — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.
По ее словам, по сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе увеличилось в июле на 26%. Конкурс на одно предложение составил 6,1 соискателя на место.