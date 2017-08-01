В 1-м и 2-м Кадашёвских переулках частично ограничат движение

С 2 августа по 14 ноября будет ограничено движение транспорта на некоторых участках в районе Якиманка. Это связано с проведением работ на инженерных сетях.

С 2 августа по 30 октября автомобилисты не смогут воспользоваться первой полосой Кадашёвского тупика в районе дома 3, строения 5. С 9 августа до 3 октября круглосуточно ограничено движение по первой полосе 2-го Кадашёвского переулка от дома 3, строения 1 до пересечения с 1-м Кадашёвским переулком.

Также с 9 по 29 августа и с 27 сентября по 14 ноября водители не смогут проехать по первой полосе нечетной стороны 2-го Кадашёвского переулка в районе дома 3, строения 1, а с 23 октября по 14 ноября — по первой полосе четной стороны.