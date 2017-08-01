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10:58 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В 1-м и 2-м Кадашёвских переулках частично ограничат движение

Ограничения будут действовать круглосуточно. Это связано с проведением работ на инженерных сетях.

С 2 августа по 14 ноября будет ограничено движение транспорта на некоторых участках в районе Якиманка. Это связано с проведением работ на инженерных сетях.

С 2 августа по 30 октября автомобилисты не смогут воспользоваться первой полосой Кадашёвского тупика в районе дома 3, строения 5. С 9 августа до 3 октября круглосуточно ограничено движение по первой полосе 2-го Кадашёвского переулка от дома 3, строения 1 до пересечения с 1-м Кадашёвским переулком.

Также с 9 по 29 августа и с 27 сентября по 14 ноября водители не смогут проехать по первой полосе нечетной стороны 2-го Кадашёвского переулка в районе дома 3, строения 1, а с 23 октября по 14 ноября — по первой полосе четной стороны.

Кроме того, ограничат движение по первым полосам четной и нечетной сторон 1-го Кадашёвского переулка в районе пересечения с 2-м Кадашёвским переулком. Это продлится с 9 августа до 3 октября.

Комментарии
1
Mr. PeaceDoorBall
Частично движение перекрыто когда Собянин плитку меняет, затем когда Садовое кольцо ремонтируют. Дополнительное перекрытие улиц уже приведет к транспортному коллапсу
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