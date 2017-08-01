В Кемеровской области отметят международный День коренных народов мира

Празднование международного Дня коренных народов мира пройдет в Кузбассе 9 августа.

По информации пресс-службы обладминистрации, в регионе ежегодно проходят литературные гостиные, выставки картин, фестивали национальных культур и ремёсел, встречи с представителями коренных народов. В Кузбассе проживают два коренных малочисленных народа — шорцы и телеуты.

В этом году в селе Беково Белвоского района 2 августа пройдет национальный телеутский культурно-спортивный праздник «Ильин день». В рамках праздника пройдут спортивные состязания: турнир по мини-футболу, борьба куреш, стрельба из лука и прочие. Также в Беково состоится конкурс красоты среди представительниц телеутской национальности «Байат Кызы-2017». Обязательным условием для участниц является владение телеутским языком.