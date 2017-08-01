В Кемеровской области отметят международный День коренных народов мира
Праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году, отмечается ежегодно 9 августа.
Праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году, отмечается ежегодно 9 августа.
Празднование международного Дня коренных народов мира пройдет в Кузбассе 9 августа.
По информации
В этом году в селе Беково Белвоского района 2 августа пройдет национальный телеутский
Праздничные мероприятия пройдут также в других городах и селах Кемеровской области.