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09:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области отметят международный День коренных народов мира

Праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году, отмечается ежегодно 9 августа.

Празднование международного Дня коренных народов мира пройдет в Кузбассе 9 августа.

По информации пресс-службы обладминистрации, в регионе ежегодно проходят литературные гостиные, выставки картин, фестивали национальных культур и ремёсел, встречи с представителями коренных народов. В Кузбассе проживают два коренных малочисленных народа — шорцы и телеуты.

В этом году в селе Беково Белвоского района 2 августа пройдет национальный телеутский культурно-спортивный праздник «Ильин день». В рамках праздника пройдут спортивные состязания: турнир по мини-футболу, борьба куреш, стрельба из лука и прочие. Также в Беково состоится конкурс красоты среди представительниц телеутской национальности «Байат Кызы-2017». Обязательным условием для участниц является владение телеутским языком.

Праздничные мероприятия пройдут также в других городах и селах Кемеровской области.

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