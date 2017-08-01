Дешевое масло на прилавках красноярцев оказалось фальсификатом

Роспотребнадзор получил разрешение прокуратуры на проверку сливочного масла с красноярских прилавков и выяснил, что общественники не зря били тревогу по поводу подозрительно дешевого масла из Новосибирска под маркой ООО «Шкиф».

«Оно не соответствует требованиям нормативных документов по жирно-кислотному составу и содержанию стеринов. Информация о выявлении продукции с признаками фальсификации внесена в систему быстрого оповещения», — сообщил руководитель общественного центра по борьбе с фальсификатом Игорь Болбат.

Общественник считает, что только государство может реально противостоять фальсификату и надеется, что осенью вопрос фальсификации молочных продуктов (их подделывают чаще всего) будет обсуждаться в Заксобрании края. Обыкновенный покупатель не всегда может определить, насколько качественный продукт предлагают ему магазины, причем ориентироваться на цену тоже не стоит, хотя, если масло продают по 80 рублей за килограмм, это явно должно насторожить.