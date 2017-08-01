В Волгограде август «отработает» за июнь и июль
Вечером 1 августа в Волгограде пройдет дождь и будет гроза, отмечают синоптики Волгоградского ЦГМС.
Вечером 1 августа в Волгограде пройдет дождь и будет гроза, отмечают синоптики Волгоградского ЦГМС.
Как сообщают ВДТВ специалисты Центра, сегодня в городе будет порывистый ветер до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20ºС, днем +28…+30ºС.
2 августа будет без осадков, но ожидается порывистый ветер до 15м/с. Температура ночью +19…+21°С, днем +32…+34ºС.
Без осадков будет и 3 августа, ночью столбик термометра опустится до +20…+22ºС, днем +33..+35ºС, местами по области до +37ºС.