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11:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ремонт 1-й Тверской-Ямской улицы в Москве отложен из-за дождей

Ремонт дорожных покрытий на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве завершится не 1 августа, как ранее планировали столичные власти, а на два дня позже.

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«Работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтового покрытия этой улицы находятся на финальной стадии. В связи с неблагоприятными погодными условиями срок сдачи был перенесен», — заявил «РИА Новости» представитель Комплекса городского хозяйства Москвы. Он уточнил, что сильные дожди могли нарушить технологический цикл укладки асфальта, поэтому ремонт был отложен.

На участке прямого хода 1-й Тверской-Ямской предстоит выложить еще 15 тыс. кв. м асфальта, а на прилегающих к этой улице переулках — 4,5 тыс. кв. м. После завершения этих работ на участке от Пушкинской площади до площади Тверская Застава начнется следующий этап капремонта — укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия единым ковром.

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