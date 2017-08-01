Ремонт 1-й Тверской-Ямской улицы в Москве отложен из-за дождей

«Работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтового покрытия этой улицы находятся на финальной стадии. В связи с неблагоприятными погодными условиями срок сдачи был перенесен», — заявил «РИА Новости» представитель Комплекса городского хозяйства Москвы. Он уточнил, что сильные дожди могли нарушить технологический цикл укладки асфальта, поэтому ремонт был отложен.

На участке прямого хода 1-й Тверской-Ямской предстоит выложить еще 15 тыс. кв. м асфальта, а на прилегающих к этой улице переулках — 4,5 тыс. кв. м. После завершения этих работ на участке от Пушкинской площади до площади Тверская Застава начнется следующий этап капремонта — укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия единым ковром.