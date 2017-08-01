Бахчевой сезон открылся в Москве
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 300 бахчевых развалов заработали в Москве с 1 августа, число точек продаж арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом увеличилось. Об этом сообщили ТАСС в
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 300 бахчевых развалов заработали в Москве с 1 августа, число точек продаж арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом увеличилось. Об этом сообщили ТАСС в
«Предусмотрено 297 мест размещения нестационарных торговых объектов вида “бахчевой развал”. На сегодняшний день префектурами административных округов заключено 243 договора (в 2016 году было заключено 225 договоров — прим. ТАСС). Сезон размещения объектов — с 1 августа по 1 октября», — говорится в сообщении.
В настоящее время префектурами дополнительно выставлено на торги еще семь объектов в ЮЗАО и ЦАО.
Больше всего торговых точек в этом году заработает в
Продавец будет одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, в случае необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, а также потребовать жалобную книгу.