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11:05 (мск), источник: ТАСС

Бахчевой сезон открылся в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 300 бахчевых развалов заработали в Москве с 1 августа, число точек продаж арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом увеличилось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Источник: Reuters

«Предусмотрено 297 мест размещения нестационарных торговых объектов вида “бахчевой развал”. На сегодняшний день префектурами административных округов заключено 243 договора (в 2016 году было заключено 225 договоров — прим. ТАСС). Сезон размещения объектов — с 1 августа по 1 октября», — говорится в сообщении.

В настоящее время префектурами дополнительно выставлено на торги еще семь объектов в ЮЗАО и ЦАО.

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Больше всего торговых точек в этом году заработает в Юго-Восточном административном округе. С начала августа и до конца сентября здесь будет открыто 63 бахчевых развала. В Южном округе будет доступно 57 точек по продаже арбузов и дынь, в Западном — 39 точек.

Все официальные точки продаж бахчевых должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар.

Продавец будет одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, в случае необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, а также потребовать жалобную книгу.

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