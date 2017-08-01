Бахчевой сезон открылся в Москве

Источник: Reuters

«Предусмотрено 297 мест размещения нестационарных торговых объектов вида “бахчевой развал”. На сегодняшний день префектурами административных округов заключено 243 договора (в 2016 году было заключено 225 договоров — прим. ТАСС). Сезон размещения объектов — с 1 августа по 1 октября», — говорится в сообщении.

В настоящее время префектурами дополнительно выставлено на торги еще семь объектов в ЮЗАО и ЦАО.

Больше всего торговых точек в этом году заработает в Юго-Восточном административном округе. С начала августа и до конца сентября здесь будет открыто 63 бахчевых развала. В Южном округе будет доступно 57 точек по продаже арбузов и дынь, в Западном — 39 точек.

Все официальные точки продаж бахчевых должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар.