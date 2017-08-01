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10:54 (мск), источник: Индикатор

Обнаружены биомаркеры синдрома хронической усталости

Медики из Стэнфордского университета связали синдром хронической усталости с вариациями 17 сигнальных белков иммунной системы, известными как цитокины.

Источник: Reuters

Медики из Стэнфордского университета связали синдром хронической усталости (СХУ) с вариациями 17 цитокинов: сигнальных белков иммунной системы. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Концентрация цитокинов в крови коррелирует с тяжестью заболевания. Оказалось, что воспаление напрямую влияет на хроническую усталость, причины которой ученые пытались найти около 35 лет. От синдрома хронической усталости страдает не менее миллиона жителей США, и терапию от этого заболевания так и не придумали. 75% пациентов — женщины, и в большей степени заболеванию подвержены две группы возрастов — подростки от 15 до 20 лет и взрослые от 30 до 35 лет.

Вокруг синдрома хронической усталости было много споров — некоторые ученые даже не были согласны с тем, что это состояние — болезнь.

Тем не менее было выяснено, что СХУ сопровождается воспалительным процессом, поэтому пациентам рекомендуется сдавать кровь для дальнейшей диагностики.

Болезнь иногда проходит сама по себе в течение года, но если состояние длится дольше пяти лет то по словам медиков, шансы на то, что она внезапно исчезнет, крайне малы.

Многие пациенты, заболевшие СХУ, испытывают симптомы, похожие на симптомы при гриппе, которые иногда встречаются и у других болезней, вызванных воспалением. Иногда у людей проявляются проблемы с сердцем, умственные нарушения, прозванные «мозговым туманом», диарея, запор, мышечная боль и другие симптомы, по которым диагностировать синдром хронической усталости очень сложно.

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Хосе Монтойя, автор исследования рассказал, что противовоспалительные средства и иммуномодулирующие препараты привели к симптоматическому улучшению его первого пациента. Это побудило медика выяснить, может ли воспаление быть причиной состояния.

Монтойя и его коллеги проанализировали образцы крови 192 пациентов и 392 здоровых человек. Средний возраст участников эксперимента составил 50 лет, а средняя продолжительность симптомов — около 10 лет. В проекте учитывалась степень тяжести заболевания и его продолжительность. Ученые обнаружили, что уровень цитокинов у пациентов с умеренными формами СХУ был ниже, чем у контрольной группы респондентов, а у пациентов с тяжелой формой заболевания цитокинов было наоборот больше. В результате было выяснено, что концентрация 17 различных цитокинов могут помочь отследить тяжесть заболевания, и 13 из них — противовоспалительные. Один из них, лептин, секретируется жировой тканью, и чаще встречается в крови женщин, чем мужчин. Это открытие поможет понять, почему женщин среди пациентов с синдромом хронической усталости больше, чем мужчин.

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