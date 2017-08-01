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11:09 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом

В ведомстве напомнили, что продажа арбузов и дынь на развалах вдоль автодорог запрещена. Продукция в таких торговых точках не проходит необходимую санитарную экспертизу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с началом бахчевого сезона напомнила россиянам о правилах выбора и потребления арбузов: перед покупкой надо удостовериться в наличии сертификата, а дома помыть ягоду с мылом. Об этом говорится в сообщении службы, поступившем в ТАСС.

«На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что продажа арбузов и дынь на развалах вдоль автодорог запрещена.

Продукция в таких торговых точках не проходит необходимую санитарную экспертизу, при этом арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

«Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции», — говорится в пресс-релизе.

Как выбрать хороший арбуз

Роспотребнадзор напомнил, что нельзя позволять продавцу вырезать кусочек арбуза на пробу, поскольку в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым», — дают советы в службе.

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст, отмечается в сообщении.

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