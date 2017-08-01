2 августа в Волгограде в двух районах отключат газ

2 августа в Волгограде в двух районах отключат газ

Как сообщают ВДТВ в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», 2 августа в Советском и Кировском районах отключат газ в домах волгоградцев в силу проведения плановых ремонтных работ на системах газоснабжения.