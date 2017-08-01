2 августа в Волгограде в двух районах отключат газ

Источник: Волгоградское деловое телевидение
В компании отмечают, что газ отключат на один день, 2 августа, с 8:00 до 20:00.
В Советском районе газ перекроют в домах по следующим адресам:
Лапикова, 35 г, 35б, 40, 54, 24, 26, 46, 36, 36/1.
Платонова, 9, 20, 8, 10, 6, 41.
Засекина, 10, 12, 26, 22, 20, 18, 62.
Волгоградская, 26, 32, 3 г, 28, 34, 16.
Крюкова, 36, 33, 29, 27, 25, 26, 26а, 34, 17а, 17б.
Богомолова, 8, 14, 12, 2, 48.
Окунева, 13, 28, 67, 13/1, 16, 34, 76, 67, 14, 18, 30, 51, 55, 41.
М. Агашиной, 54, 19, 13, 27, 52, 61а, 56, 6, 17, 58, 8, 31, 57, 59, 11, 3, 37.
Любимова, 26, 30, 32, 36, 38, 47, 39, 25, 49а, 49б, 24б, 43.
31-я Линия, 42, 39, 21, 38, 41, 50, 51, 53, 55−60.
30-я Линия, 23; ул. 30-я Линия, 7 (ул. Богомолова, 15).
20-я Линия, 162, 163, 11а, 180, 179, 33, 34, 66, 65, 64, 49, 48, 47, 38, 37, 36, 9а.
21-я Линия, 6, 5, 4, 3а, 2, 1, 8, 7, 6, 4, 14.
23-я Линия, 26, 27, 29, 31, 75, 68, 72, 73, 66.
26-я Линия, 63, 61, 60, 59, 57, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 88, 50, 51, 52, 55.
27-я Линия, 39, 40, 42−46.
29-я Линия, 11, 122, 123.
32-я Линия, 64, 65, 67−70, 73, 76, 77, 79, 83, 85, 86, 90, 92, 93, 95−97, 87.
33-я Линия, 27, 13, 118, 120, 126, 11.
34-я, 35-я Линия, 149, 159, 156, 155, 169, 167.
В Кировском районе отключат газ по следующим улицам:
переулок Тепличный, 300−303, 306−309, 22, 24, 26, 28, 30, 22а, 24а, 28а.
Санаторная, 29, 10а, 10, 12,12а, 2а, 2б, 2 г, 2д, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б.
Пожарского, 338, 338а, 338б, 346, 344.
Живописная, 19, 17а, 15, 17.
Финская, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35а, 37, 41.
Кирова, 142, 160, 153, 155, 173, 144, 146, 150, 152, 152а, 154, 156−159, 162, 161, 163, 163а, 163б, 165, 167, 169, 171.
Люберецкая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24.
Лесомелиоративная, 299, 289, 285, 284а, 285а, 216−218, 219а, 219 В, 220, 222.
Специалисты газовой службы просят для того, чтобы исключить несчастные случаи, не оставлять включенным газовое оборудование.