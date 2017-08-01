В Волгограде пройдет «Красочный забег»
Яркий и веселый «Красочный забег» на 5 км пройдет в Тракторозаводском районе Волгограда 19 августа. После пробежки участники смогут искупаться в Волге на пляже Спартановки.
Яркий и веселый «Красочный забег» на 5 км пройдет в Тракторозаводском районе Волгограда 19 августа. После пробежки участники смогут искупаться в Волге на пляже Спартановки.
По ходу дистанции, которую можно пробежать или пройти пешком, волонтеры будут бросать на участников яркие и безвредные краски в разноцветных зонах. Смыть все с себя можно будет уже после финиша в реке.
Чтобы принять участие в забеге, необходима регистрация, которая уже сейчас открыта на сайте. К забегу допускаются волгоградцы от 14 лет, имеющие справку о соответствующем состоянии здоровья. Старт будет дан в 12.00 в парке аттракционов на Спартановке.