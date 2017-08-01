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11:09 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде для льготников поездки в трамвае стали дешевле в два раза

С сегодняшнего дня в Волгограде начал действовать новый льготный тарифный план «Трамвай».

При покупке льготного электронного проездного «Трамвай» пассажирам предоставляется право на 45 поездок за 450 рублей в течение месяца с использованием общегражданской транспортной карты «Волна». Таким образом, стоимость одной поездки на наземном трамвае составит 10 рублей.

Воспользоваться новым льготным тарифом могут пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, почетные доноры и другие категории граждан, имеющие право на меры социальной поддержки по льготному проезду, определенные статьей 48 Социального кодекса Волгоградской области.

Оформить новый льготный тариф возможно в кассах МУП «Метроэлектротранс» в период с 20-го числа текущего месяца до 5-го числа месяца, на который приобретается проездной, пополнив счет транспортной карты «Волна» на 450 рублей. Полный список пунктов реализации опубликован на сайте МУП «Метроэлектротранс». Электронная карта с тарифным планом «Трамвай» действительна для проезда только при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки установленного образца.

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