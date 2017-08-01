В Волгограде для льготников поездки в трамвае стали дешевле в два раза

При покупке льготного электронного проездного «Трамвай» пассажирам предоставляется право на 45 поездок за 450 рублей в течение месяца с использованием общегражданской транспортной карты «Волна». Таким образом, стоимость одной поездки на наземном трамвае составит 10 рублей.

Воспользоваться новым льготным тарифом могут пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, почетные доноры и другие категории граждан, имеющие право на меры социальной поддержки по льготному проезду, определенные статьей 48 Социального кодекса Волгоградской области.