В Волгограде для льготников поездки в трамвае стали дешевле в два раза
С сегодняшнего дня в Волгограде начал действовать новый льготный тарифный план «Трамвай».
С сегодняшнего дня в Волгограде начал действовать новый льготный тарифный план «Трамвай».
При покупке льготного электронного проездного «Трамвай» пассажирам предоставляется право на 45 поездок за 450 рублей в течение месяца с использованием общегражданской транспортной карты «Волна». Таким образом, стоимость одной поездки на наземном трамвае составит 10 рублей.
Воспользоваться новым льготным тарифом могут пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды,
Оформить новый льготный тариф возможно в кассах МУП «Метроэлектротранс» в период с 20-го числа текущего месяца до 5-го числа месяца, на который приобретается проездной, пополнив счет транспортной карты «Волна» на 450 рублей. Полный список пунктов реализации опубликован на сайте МУП «Метроэлектротранс». Электронная карта с тарифным планом «Трамвай» действительна для проезда только при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки установленного образца.