Валерий Шанцев сел за руль гоночной машины

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«Совсем недавно сел за руль гоночного авто — впервые в жизни, — написал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в своем блоге в “Живом Журнале”. — Проехал несколько кругов на “Нижегородском кольце”. Машина — зверь! А сколько адреналина! Раньше из гоночного транспорта пробовал только карт, но там ощущения другие, конечно».

Глава региона также сообщил, что в этом году возобновил занятия боксом.

«Это плюсом к плаванию и теннису. Очень, кстати, бодрит», — добавил Валерий Шанцев.

Напомним, по губернаторской программе до 2022 года в каждом районе области будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.