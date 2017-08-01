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10:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев сел за руль гоночной машины

Нижний Новгород. 1 августа. НТА-Приволжье — Валерий Шанцев сел за руль гоночной машины.

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«Совсем недавно сел за руль гоночного авто — впервые в жизни, — написал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в своем блоге в “Живом Журнале”. — Проехал несколько кругов на “Нижегородском кольце”. Машина — зверь! А сколько адреналина! Раньше из гоночного транспорта пробовал только карт, но там ощущения другие, конечно».

Глава региона также сообщил, что в этом году возобновил занятия боксом.

«Это плюсом к плаванию и теннису. Очень, кстати, бодрит», — добавил Валерий Шанцев.

Напомним, по губернаторской программе до 2022 года в каждом районе области будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

«В Нижегородской области сейчас работает 34 ФОКа, в Выксе, Воскресенском и Тоншаеве строительство началось. Кроме того, рассматриваем вопрос, чтобы заложить ФОК в этом году еще в Дальнеконстантиновском районе. Мы будем продолжать программу строительства ФОКов, потому что она для нас является ключевой. Мы должны вырастить подрастающее поколение здоровым, хорошо образованным, духовно богатым — со здоровья все начинается», — заявил Валерий Шанцев.

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