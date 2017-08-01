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11:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

12 летучих мышей влетели в квартиру в Бердске

Сразу двенадцать летучих мышей влетели в форточку одной из квартир Бердска. Любительское видео сегодня появилось на сайте Бердск-онлайн.

Источник: Вести - Новосибирск

Хозяевам квартиры на четвёртом этаже с трудом удалось отловить всех мышей, посадить в банку и выпустить на улицу.

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Примечательно, что этим летом в квартирах бердчан такое случается регулярно. Одна из версий — мыши залетают в открытые окна вслед за насекомыми, а в помещении теряют ориентиры и не могут вылететь обратно.

Зоологи отмечают, что, хотя рукокрылые выглядят неприятно, для людей — безопасны. Тем не менее, отлавливать их лучше в перчатках или рукавицах.

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