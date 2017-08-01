Три района Волгограда останутся без горячей воды с 3 и 4 августа
Жители Центрального, Ворошиловского и Дзержинского районов Волгограда останутся без горячей воды с 3 и 4 августа.
Жители Центрального, Ворошиловского и Дзержинского районов Волгограда останутся без горячей воды с 3 и 4 августа.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», в Центральном районе воду отключат с 08:00 4 августа до 00:00 17 августа по следующим адресам:
В Ворошиловском районе горячее водоснабжение будет ограничено с 08:00 3 августа до 00:00 16 августа в домах № 36, 38, 42 на улице Буханцева, а также домах № 5, 8, 9, 10 на улице Елисеева, № 67, 71, 73 на улице Кузнецкой.
В Дзержинском районе воду отключат с 08:00 3 августа до 00:00 4 августа по следующим адресам: