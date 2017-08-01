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15:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Три района Волгограда останутся без горячей воды с 3 и 4 августа

Жители Центрального, Ворошиловского и Дзержинского районов Волгограда останутся без горячей воды с 3 и 4 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», в Центральном районе воду отключат с 08:00 4 августа до 00:00 17 августа по следующим адресам:

  • Ул. Голубинская, 8;
  • Ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14;
  • Ул. Кубанская, 17;
  • Ул. Новороссийская, 5, 11;
  • Ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28.

В Ворошиловском районе горячее водоснабжение будет ограничено с 08:00 3 августа до 00:00 16 августа в домах № 36, 38, 42 на улице Буханцева, а также домах № 5, 8, 9, 10 на улице Елисеева, № 67, 71, 73 на улице Кузнецкой.

В Дзержинском районе воду отключат с 08:00 3 августа до 00:00 4 августа по следующим адресам:

  • Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116;
  • Ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16.
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