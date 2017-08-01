Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу на АрМИ

Источник: РИА "Новости"

Помимо команды Зимбабве, в конкурсе участвуют военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидируют россияне.

«Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности», — сообщили в ведомстве.

Тем не менее, отметили в Минобороны, разведчики из Зимбабве не собираются сдаваться: они намерены наверстать упущенное на следующих этапах.

По словам старшего команды майора Джастина Жоу, военные готовились к конкурсу на родине четыре месяца. Он также пояснил, что команда Зимбабве подготовила в качестве сюрприза особенное выступление, которое представит на церемонии закрытия конкурса. Подробности разведчики пока держат в секрете.