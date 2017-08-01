В Казани появится символизирующий дружбу и толерантность «Круг мира»
(Город Казань KZN.RU, 1 августа). В рамках масштабного
(Город Казань KZN.RU, 1 августа). В рамках масштабного
«Обними мир» — это 36 ярких статуй Ривьериков. По проекту, каждая статуя будет посвящена определенному городу мира: во внешнем облике можно будет угадать символы истории, культурного наследия, ландшафт и достопримечательности.
Дизайнеры и художники из разных уголков земного шара воссоздали в своих макетах интересные задумки. Первые расписные статуи уже появились на территории комплекса в рамках фестиваля «Окно в Париж», где слились в одном грандиозном флешмобе самые популярные виды искусств. Мастер аэрографии по макетам победителей конкурса расписал статуи, посвященные Парижу и Москве. У зрителей была возможность окунуться в творческий процесс и увидеть, как образы городов воспроизводятся в статуях.
36 статуй, символизирующих дружбу и толерантность, выстроятся около колеса обозрения «Вокруг света» ко Дню города, сообщает