В Казани появится символизирующий дружбу и толерантность «Круг мира»

«Обними мир» — это 36 ярких статуй Ривьериков. По проекту, каждая статуя будет посвящена определенному городу мира: во внешнем облике можно будет угадать символы истории, культурного наследия, ландшафт и достопримечательности.

Дизайнеры и художники из разных уголков земного шара воссоздали в своих макетах интересные задумки. Первые расписные статуи уже появились на территории комплекса в рамках фестиваля «Окно в Париж», где слились в одном грандиозном флешмобе самые популярные виды искусств. Мастер аэрографии по макетам победителей конкурса расписал статуи, посвященные Парижу и Москве. У зрителей была возможность окунуться в творческий процесс и увидеть, как образы городов воспроизводятся в статуях.