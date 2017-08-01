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14:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Семь самых экзотических способов добраться до работы

На что только не идут люди, чтобы добраться до работы или школы! Забудьте об автобусах, трамваях и метро — и уж тем более о личном автомобиле. Мы собрали самые экстремальные способы ежедневных путешествий.

Доводилось ли вам когда-либо слышать, чтобы кто-то сказал: «Я так люблю поездки на работу»? Вряд ли.

Потому что это совершенно немыслимо: как можно получать удовольствие от поездок в душных, битком набитых вагонах метро, радоваться постоянным опозданиям пригородных поездов и неуклонному, сильно опережающему инфляцию росту цен на билеты?

Но если вам кажется, что ваш путь на работу или учебу чересчур труден и долог, вам не помешает опыт нескольких предприимчивых людей.

Каждое утро Бенджамин Дэвид, живущий в окрестностях Мюнхена, аккуратно пакует свой ноутбук, костюм и ботинки в водонепроницаемый мешок, заходит в воду и спокойно, расслабленно и не без удовольствия плывет вниз по течению реки Исар до своего офиса.

Движение на дорогах настолько перегружено, что радости это никакой не доставляет. Сплав по реке не только быстрее, но и куда приятнее.
Бенджамин Дэвид

Быстро, расслабленно и в высшей степени необычно — всего этого никак не скажешь о набитой пассажирами утренней пригородной электричке.

Бенджамин — далеко не единственный, кто добирается на работу столь необычным способом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Валлиец Пол Кокс решил свой ежедневный 15-километровый путь на работу проделывать на парапланере с мотором.

Всякий раз перед стартом он должен получать разрешение от командования базирующейся неподалеку эскадрильи королевских ВВС Британии.

Приземлившись, он пакует свой планер стоимостью 8 тысяч фунтов в рюкзак и пешком доходит до работы.

А американец Курт фон Бадински предпочитает свою ежедневную дорогу на работу преодолевать на крохотном частном самолете.

Живет он в Лос-Анджелесе, а работает в Сан-Франциско в 1200 километрах от дома. На своей первой машине он добирается до аэропорта, затем полтора часа полета и, наконец, на второй машине от аэропорта до работы.

Аренда самолета обходится ему в 2300 долларов в месяц — цена 293 подписок на Netflix!

Может быть, лондонцы, пять дней в неделю страдающие от утомительных переездов, рассмотрят эти методы в качестве альтернативы своим транспортным мучениям.

Но даже самый переполненный, душный и медленный вагон лондонского метро меркнет в сравнении с тем, что приходится переносить, добираясь к месту работы или учебы жителям других регионов мира.

Как насчет огромной металлической лестницы, по которой дети в китайской провинции Сычуань взбираются на гору по пути в школу?

Источник: Reuters

Но это куда лучше, чем такая же лестница из виноградной лозы, по которой они преодолевали эту же дорогу вплоть до прошлого года…

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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