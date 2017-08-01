В Казани продолжается проект «Кинолето»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жителей и гостей города ждут популярные песни из советских, российских и зарубежных фильмов разных лет и показ фильма.

Мероприятие стартует в 18.00. Казанцы смогут не только вспомнить и спеть любимые песни, но и проверить знания в области кино, отвечая на вопросы викторины. Для всех желающих пройдет мастер-класс по ретро-танцам.