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12:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани продолжается проект «Кинолето»

(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 2 августа в казанском парке Урицкого состоится киноконцерт.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жителей и гостей города ждут популярные песни из советских, российских и зарубежных фильмов разных лет и показ фильма.

Мероприятие стартует в 18.00. Казанцы смогут не только вспомнить и спеть любимые песни, но и проверить знания в области кино, отвечая на вопросы викторины. Для всех желающих пройдет мастер-класс по ретро-танцам.

В 20.30 состоится показ советской комедии «Человек с бульвара Капуцинов», а перед этим, в 20.00, пройдут конкурсы и розыгрыши подарков. Вход на мероприятие свободный, сообщают организаторы.

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