В Казани продолжается проект «Кинолето»
(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 2 августа в казанском парке Урицкого состоится киноконцерт.
(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 2 августа в казанском парке Урицкого состоится киноконцерт.
Жителей и гостей города ждут популярные песни из советских, российских и зарубежных фильмов разных лет и показ фильма.
Мероприятие стартует в 18.00. Казанцы смогут не только вспомнить и спеть любимые песни, но и проверить знания в области кино, отвечая на вопросы викторины. Для всех желающих пройдет
В 20.30 состоится показ советской комедии «Человек с бульвара Капуцинов», а перед этим, в 20.00, пройдут конкурсы и розыгрыши подарков. Вход на мероприятие свободный, сообщают организаторы.